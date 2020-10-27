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У адвоката нет доступа к Колесниковой — камера на 10 суток на карантине

27.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак не может встретиться с подзащитной. Ей сообщили, что камера, в которой Колесникова содержится в Жодинском СИЗО, неожиданно на 10 суток попала на карантин. В результате защита не сможет увидеть политзаключенную как минимум до 2 ноября.


Мария Колесникова — одна из лидеров Координационного совета. Ее задержали в Минске 7 сентября и пытались вывезти в Украину, но на границе Колесникова порвала свой паспорт. Ее отправили за решетку и предъявили обвинение за "призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет". В СИЗО Жодино политзаключенная находится с 12 сентября.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак не может встретиться с подзащитной. Ей сообщили, что камера, в которой Колесникова содержится в Жодинском СИЗО,...
 
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