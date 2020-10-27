CEO Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев вышли на свободу

Источник материала: Onliner

Утром 26 октября десятки людей выстроились в цепочки солидарности вдоль проспекта Дзержинского. Одна из них была недалеко от бизнес-центра Rubin Plaza. В этой цепочке участвовали и некоторые сотрудники Onliner. Около 11 утра к цепочке подъехали силовики. Задержали нескольких человек, в том числе сотрудников Onliner.

Задержаны исполнительный директор (CEO) Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Их увезли в Московское РУВД. Позже в РУВД сообщили, что Жуковца и Мохорева перевезли на Окрестина.

Дополнено. 27 октября Илья Жуковец и Александр Мохорев вышли на свободу.