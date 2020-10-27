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В Щучинском районе произошло лобовое столкновение Volkswagen и Kia

27.10.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 26 октября, недалеко от поселка Острино (Щучинский район) лоб в лоб столкнулись Kia Sorento и Volkswagen Golf. Несмотря на серьезность повреждений, водитель Golf почти не пострадал. Подробности пишет Autogrodno.

В Щучинском районе произошло лобовое столкновение Volkswagen и Kia

ДТП случилась на закруглении дороги возле Острино. Удар был такой силы, что Golf развернуло на 180 градусов и отбросило в кювет, а правое переднее колесо оказалось на месте переднего пассажирского сиденья. Читатель Autogrodno рассказал, как это было: «Все произошло утром в двух километрах от Острино. Volkswagen Golf двигался со стороны Василишек, а со стороны Острино ему навстречу ехал Kia Sorento. На закруглении дороги Volkswagen выехал на встречную полосу под Kia».

В Щучинском районе произошло лобовое столкновение Volkswagen и Kia

По данным источника, в салоне Golf был только водитель, на вид которому около 45 лет. У него была травма правой ноги. Мужчине понадобилась медицинская помощь. В салоне Kia были два молодых человека, они не пострадали.

 
 
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Вчера, 26 октября, недалеко от поселка Острино (Щучинский район) лоб в лоб столкнулись Kia Sorento и Volkswagen Golf. Несмотря на серьезность повреждений, водитель Golf почти не...
 
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