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Фотофакт. Медики в Новинках вышли на акцию протеста
Источник материала: Навiны
Около трех десятков сотрудников Республиканского научно-практического центра психического здоровья
Ранее сообщалось, что утром 27 октября
Через несколько часов их
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Около трех десятков сотрудников Республиканского научно-практического центра психического здоровья провели сегодня в обед акцию солидарности.
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