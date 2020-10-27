Лукашенко проводит совещание по подготовке Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко готовится к Всебелорусскому народному собранию. 27 сентября во Дворце независимости проходит совещание по этому вопросу.





Точная дата мероприятия пока не называется. Ориентировочно, оно состоится в ноябре-декабре. Ответственными за организационные вопросы подготовки собрания назначены управделами президента Виктор Шейман и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост», — заявил на совещании Александр Лукашенко.

Он считает, что делегатами собрания «должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней, не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека».

«Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают — примем решения и будем по ним жить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Всебелорусское народное собрание как форма коллективного органа с правом принятия каких-либо значимых решений, имеющих значение для государства в целом, не предусмотрено Конституцией.

Лукашенко использует народное собрание как псевдодемократический инструмент для легитимации принятых им единолично решений и подтверждения в глазах общества верности его курса. Депутатами собрания становятся исключительно лояльные режиму граждане, реального диалога в рамках собрания не ведется — депутаты формально утверждают заранее подготовленные решения