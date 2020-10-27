Спецдокладчик ООН потребовала прекратить репрессии в Беларуси

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен потребовала от властей республики «прекратить репрессии против собственного народа».





По ее словам, в августе-сентябре было задержано не менее 20 тысяч человек. По имеющимся сообщениям, сотни человек подверглись избиениям, запугиваниям, пыткам или жестокому обращению во время содержания под стражей, сообщает «Голос Америки».

Она заявила, что оперирует как данным правительственных органов, так и сведениями НГО.

По ее словам, большинству задержанных в конце концов были предъявлены административные или уголовные обвинения. Всего после спорных выборов 9 августа в отношении демонстрантов было возбуждено более 400 уголовных дел, сообщила она.

Марен призвала белорусские власти освободить всех тех, кто до сих пор находится под стражей «за осуществление права на мирные собрания и выражение мнения, и позволить тем, кто был вынужден покинуть страну, благополучно вернуться», чтобы можно было провести диалог со всеми представителями гражданского общества «для совместного преодоления возникшего политического кризиса».

В докладе, написанном до выборов, Марен подвергла резкой критике судебную систему Беларуси, которая наделяет Александра Лукашенко полномочиями по назначению, сохранению в должности и смещению судей и прокуроров.

По ее словам, лицензирование и деятельность адвокатов также «жестко контролируются исполнительной властью».

Призыв Марен был впоследствии повторен в заявлении 52 стран, в основном европейских, к которым присоединился ЕС.

Они также призвали прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, злоупотребления в отношении членов продемократического движения, а также запугивания лидеров оппозиции, журналистов, правозащитников и участников акций протеста.

Заявление поддерживает «демократические стремления белорусского народа выбирать собственный путь через свободные и честные выборы» и решительно осуждает «репрессии белорусских властей против мирных демонстрантов».

В заявлении, зачитанном послом Эстонии в ООН Свеном Юргенсоном, выражается тревога в связи с сообщениями о «более 500 случаях пыток и других серьезных нарушений, включая сексуальное насилие, в поствыборный период», а также по поводу нескольких арестованных или задержанных лиц, судьба которых неизвестна.

Подписавшие заявление страны, среди которых США, Канада, Япония, Либерия, Южная Корея, Бразилия, Чили, Австралия и Новая Зеландия, призвали Минск начать диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества.

«Белорусский народ сказал свое слово, и мы поддерживаем его призывы к неограниченному диалогу, свободным и честным выборам, привлечению к ответственности за нарушения прав человека и злоупотребления, а также к освобождению всех произвольно задержанных», – говорится в заявлении.