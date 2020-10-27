Президент пригрозил отчислением белорусским студентам за участие в акциях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Студенты, принимающие участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены, заявил президент Беларуси во Дворце Независимости в ходе совещания , посвященного подготовке Всебелорусского народного собрания.

"Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогой, по которой он будет двигаться. Не только он, но и дети", - предупредил он.

По словам главы государства, "не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом".

"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. Тоже самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах", - сказал белорусский лидер.

После чего повторил, что никого не надо просить просите и не надо уговаривать: "Это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать".

Пользуясь случаем, он еще раз обратился к родителям школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".

Ранее пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая заявляла о том, что решение об отчислении студентов обычно принимается на уровне администрации высшего учебного заведения, исходя из устава и Кодекса об образовании.

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