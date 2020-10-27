ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes опубликовал рейтинг русскоязычных YouTube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы

27.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Первое место занял канал комиков c ТНТ LABELCOM, доход канала за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года оценили в 3,55 млн долларов.

Топ-10 YouTube-каналов с самым высоким доходом от рекламы:

- LABELCOM, 3,55 млн долларов, 4,5 млн подписчиков. Самое популярное юмористическое шоу канала — «Что было дальше?». Его ведет участник шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабyров.

- Wylsacom, 3,41 млн долларов, 9,6 млн подписчиков. Канал создал блогер Валентин Петухов. Рассказывает о гаджетах и технике.

- Чикен Карри, 1,13 млн долларов, 2,5 млн подписчиков. Юмористический канал Александра Гудкова. Самое популярное шоу канала — «Comment Out».

- вДудь, 980 тыс. долларов, 8,2 млн подписчиков. Канал экс-главреда Sports.ru Юрия Дудя с интервью знаменитостей.

- Лапенко, 980 тыс. долларов,  2,8 млн подписчиков. Юмористические видео актера Антона Лапенко.

- Редакция, 920 тыс. долларов, 1,6 млн подписчиков. Канал журналиста Алексея Пивоварова, снимает сюжеты и фильмы на социально-политическую тематику.

- Дима Гордей, 850 тыс. долларов, 5,5 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея снимает обзоры автомобилей.

- Ксения Собчак, 840 тыс. долларов, 1,8 млн подписчиков. Телеведущая Ксения Собчак снимает интервью и новостные сюжеты.

- Дима Масленников, 780 тыс. долларов8,6 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Масленников снимает развлекательные видео.

- AcademeG, 660 тыс. долларов, 4,8 млн подписчиков. Канал блогера Константина Заруцкого, снимает автообзоры.

Рейтинг российских YouTube-блогеров Forbes составил впервые. В рейтинге изучались рынки России и стран СНГ. Доход от монетизации видео и донаты подписчиков в подсчетах не учитывались.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место занял канал комиков c ТНТ LABELCOM, доход канала за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года оценили в 3,55 млн долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рубль серьезно ослаб на фоне второго дня забастовок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика