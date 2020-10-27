Forbes опубликовал рейтинг русскоязычных YouTube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы

Источник материала: Ежедневник

Первое место занял канал комиков c ТНТ LABELCOM, доход канала за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года оценили в 3,55 млн долларов.

Топ-10 YouTube-каналов с самым высоким доходом от рекламы:

- LABELCOM, 3,55 млн долларов, 4,5 млн подписчиков. Самое популярное юмористическое шоу канала — «Что было дальше?». Его ведет участник шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабyров.

- Wylsacom, 3,41 млн долларов, 9,6 млн подписчиков. Канал создал блогер Валентин Петухов. Рассказывает о гаджетах и технике.

- Чикен Карри, 1,13 млн долларов, 2,5 млн подписчиков. Юмористический канал Александра Гудкова. Самое популярное шоу канала — «Comment Out».

- вДудь, 980 тыс. долларов, 8,2 млн подписчиков. Канал экс-главреда Sports.ru Юрия Дудя с интервью знаменитостей.

- Лапенко, 980 тыс. долларов, 2,8 млн подписчиков. Юмористические видео актера Антона Лапенко.

- Редакция, 920 тыс. долларов, 1,6 млн подписчиков. Канал журналиста Алексея Пивоварова, снимает сюжеты и фильмы на социально-политическую тематику.

- Дима Гордей, 850 тыс. долларов, 5,5 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея снимает обзоры автомобилей.

- Ксения Собчак, 840 тыс. долларов, 1,8 млн подписчиков. Телеведущая Ксения Собчак снимает интервью и новостные сюжеты.

- Дима Масленников, 780 тыс. долларов8,6 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Масленников снимает развлекательные видео.

- AcademeG, 660 тыс. долларов, 4,8 млн подписчиков. Канал блогера Константина Заруцкого, снимает автообзоры.

Рейтинг российских YouTube-блогеров Forbes составил впервые. В рейтинге изучались рынки России и стран СНГ. Доход от монетизации видео и донаты подписчиков в подсчетах не учитывались.