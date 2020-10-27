|
Forbes опубликовал рейтинг русскоязычных YouTube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы
27.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первое место занял канал комиков c ТНТ LABELCOM, доход канала за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года оценили в 3,55 млн долларов.
Топ-10 YouTube-каналов с самым высоким доходом от рекламы:
- LABELCOM, 3,55 млн долларов, 4,5 млн подписчиков. Самое популярное юмористическое шоу канала — «Что было дальше?». Его ведет участник шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабyров.
- Wylsacom, 3,41 млн долларов, 9,6 млн подписчиков. Канал создал блогер Валентин Петухов. Рассказывает о гаджетах и технике.
- Чикен Карри, 1,13 млн долларов, 2,5 млн подписчиков. Юмористический канал Александра Гудкова. Самое популярное шоу канала — «Comment Out».
- вДудь, 980 тыс. долларов, 8,2 млн подписчиков. Канал экс-главреда Sports.ru Юрия Дудя с интервью знаменитостей.
- Лапенко, 980 тыс. долларов, 2,8 млн подписчиков. Юмористические видео актера Антона Лапенко.
- Редакция, 920 тыс. долларов, 1,6 млн подписчиков. Канал журналиста Алексея Пивоварова, снимает сюжеты и фильмы на социально-политическую тематику.
- Дима Гордей, 850 тыс. долларов, 5,5 млн подписчиков. Канал блогера Дмитрия Гордея снимает обзоры автомобилей.
- Ксения Собчак, 840 тыс. долларов, 1,8 млн подписчиков. Телеведущая Ксения Собчак снимает интервью и новостные сюжеты.
- Дима Масленников, 780 тыс. долларов8,6 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Масленников снимает развлекательные видео.
- AcademeG, 660 тыс. долларов, 4,8 млн подписчиков. Канал блогера Константина Заруцкого, снимает автообзоры.
Рейтинг российских YouTube-блогеров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место занял канал комиков c ТНТ LABELCOM, доход канала за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года оценили в 3,55 млн долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)