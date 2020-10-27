ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За минувшие сутки в Беларуси за участие в акциях протеста задержано более 580 человек

27.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: mogilev.online

Как сообщили в МВД, 434 из них останутся под стражей до суда.

Всего 26 октября в Беларуси задержали 581 человека, наибольшее количество в Минске - 486. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 задержанных, передает Белта со ссылкой на МВД.

Численность акцй протеста МВД оценило в 3,6 тыс. человек. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в МВД, 434 из них останутся под стражей до суда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Егоров: Нация поддержала Тихановскую, ультиматум не закончился провалом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика