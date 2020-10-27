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За минувшие сутки в Беларуси за участие в акциях протеста задержано более 580 человек
27.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mogilev.online
Как сообщили в МВД, 434 из них останутся под стражей до суда.
Всего 26 октября в Беларуси задержали 581 человека, наибольшее количество в Минске - 486. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 задержанных, передает
Численность акцй протеста МВД оценило в 3,6 тыс. человек.
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Как сообщили в МВД, 434 из них останутся под стражей до суда.
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