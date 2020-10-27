За минувшие сутки в Беларуси за участие в акциях протеста задержано более 580 человек

Источник материала: Ежедневник

фото: mogilev.online

Как сообщили в МВД, 434 из них останутся под стражей до суда.

Всего 26 октября в Беларуси задержали 581 человека, наибольшее количество в Минске - 486. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 задержанных, передает Белта со ссылкой на МВД.

Численность акцй протеста МВД оценило в 3,6 тыс. человек.