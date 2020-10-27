Лукашенко потребовал увольнять протестующих учителей, врачей и рабочих, студентов отчислять

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать – ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить» – заявил Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко потребовал принимать меры в отношении студентов, включая отчисление.

«Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого – на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах» – отметил Лукашенко.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», – добавил Александр Лукашенко.



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