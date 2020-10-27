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«Мы их загоним под плинтус»: как Лукашенко приказал разбираться с теми, кто поддержал ультиматум Тихановской

27.10.2020 14:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня на совещании так называемый президент Александр Лукашенко высказался об ультиматуме Светланы Тихановской, назвал протесты радикализирующимися и, главное, рассказал, как следует поступать с теми, кто поддержал призывы «из Польши и Литвы» о забастовках. 

«Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, — заявил Лукашенко. — Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети.

Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое — преподаватели. Их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах. 

Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать».

 
 
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Сегодня на совещании так называемый президент Александр Лукашенко высказался об ультиматуме Светланы Тихановской, назвал протесты радикализирующимися и,...
 
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