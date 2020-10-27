Белорусы в Польше делают торты на тему протестов. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Натали и Дима несколько лет занимаются развитием своей кулинарной онлайн-школы, выпускают кондитерские книги и ведут блог в инстаграме для более чем 60 тысяч подписчиков. С августа в аккаунте появились нестандартные сюжеты под названием «торты с народом». Кондитерское мастерство помогло ребятам передать свое отношение к «Площади перемен» и задержанию Степана Латыпова , к разговору «Майка и Ника», к порванному паспорту Марии Колесниковой.



Фото: из личного архива

«Молчание казалось неправильным»

Пять лет назад молодая семья переехала из Минска в Варшаву — захотелось сменить место жительства. У ребят было несколько вариантов, чем заняться в Польше: думали и об открытии своей кондитерской (у Натали к тому времени имелся большой опыт готовки десертов), и о трудоустройстве в офис. Но все удачно сложилось с запуском собственной онлайн-школы: Дима стал заниматься съемками, обработкой материала, а Натали — созданием тортов. Сейчас пара выпускает кондитерские книги небольшими тиражами.

Хобби ребят — блог в инстаграме. На создание необычных десертов и съемки роликов может уходить до трех-пяти дней. С августа часть видео ребята посвятили политической ситуации в Беларуси.

— Первый ролик с моими мыслями обо всем происходящем мы записали в конце июня: молчание нам казалось неправильным, — рассказывает Натали. — Получилось резонансно: тогда не особо кто-то высказывался на тему политики, но уже у многих накипело. Одни наверняка хотели это услышать, другие, может быть, и сами хотели сказать, но боялись.







Ролик просмотрели больше 600 тысяч человек. Натали отмечает, что негатив был, но не очень много. В основном претензии шли к формату подачи материала.

— Кто-то писал, что читаю по бумажке, значит, мне заплатили. Но я просто не могла озвучить свои мысли на камеру, это очень волнительно, — говорит белоруска.

— Такие обвинения можно было даже понять. Незнакомые лично с нами люди по видео, где Натали смотрит на бумажку, и тому, что живет она в Варшаве, делали вывод: кто-то кому-то за что-то платит, — дополняет Дима.

После ролика пара решила, что может показывать свое отношение к событиям с помощью тортов.







— Нам сложно обсуждать актуальные новости, их комментировать. Но мы можем сделать торт на тему, которая нас задевает, — поясняет Дима. — В торте мы применяем техники, которые знаем и которым учим, например, работа с шоколадом и т.д.

«Все торты настоящие и вкусные»

Первый торт с БЧБ-символикой появился накануне выборов — 8 августа. Тогда пара и не представляла дальнейшего развития событий.

— 10 августа мы ощутили шок, как и все белорусы. Не знали, что делать, да и ничего не могли сделать. Только связывались с друзьями, слали им эсэмэски, проверяли, все ли живы, здоровы… Было желание помочь, но как это сделать с тортами?..

Решили провести аукцион: нарисовали флаг, выставили на продажу. Победительница перечислила 500 евро в фонд помощи пострадавшим от насилия. Натали и Дима продолжили выкладывать в блог необычные торты. Все они настоящие, съедобные: после съемок зачастую оказываются у друзей семьи.

— На первый БЧБ-торт ушло около двух дней, хотя на самом деле изготовление такого может занять и около пяти. К слову, одна из составляющих этого торта — шоколадный палец — отправилась на диджитал-выставку в Париж.

Натали и Дима снимают видео по мотивам историй, которые их зацепили, а иногда — и развеселили (как в случае с разговором «Майка и Ника»).

— Сначала было безнадежное состояние: всех бьют, не знаешь, на что надеяться. И потом вышли девушки — они стали глотком свежего воздуха. Тогда мы сняли видео: появляется одна конфета — ее давят. На ее месте возникают уже две конфеты, а потом целая конфетная армия.

— У вас заказывают тематические торты?

— Да, но мы сейчас не готовим на продажу в принципе. Есть волнующая тема — и ты делаешь. Наш блог часто упоминают белорусы, которые делают бело-красно-белые сладости — таких сейчас много. Да и не только в Беларуси: подписчики из других стран тоже показывали, какие «торты с народом» у них получались.