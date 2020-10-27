Forbes рассказал, кто из российских блогеров больше всех заработал за год

Источник материала: Tut.by

Forbes впервые составил рейтинг 15 российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube. Его возглавили создатели комедийного шоу «Что было дальше?», которые суммарно заработали 3,55 млн долларов. Производством проекта занимается команда «Medium Quality» продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова, пишет vc.ru .





Шоу «Что было дальше?» выходит на канале Labelcom. На канале есть и другие проекты помимо ЧБД, например, шоу импровизационных телефонных пранков «Созвон» и комедийная викторина Блиц-крик.

Издание проанализировало данные за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. На втором месте оказался техноблогер Wylsacom (3,41 млн долларов), а на третьем — канал «Чикен Карри» Александра Гудкова (1,13 млн долларов). В пятерку попали также журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко.

Чуть менее половины представителей списка — это бывший или нынешние работники телевидения, например, Алексей Пивоваров, Ирина Шихман и Ксения Собчак. Три позиции в рейтинге заняли автоблогеры — Эрик Давидыч, Константин Заруцкий и Дима Гордей.

«Сегодня блогеры разделились на два лагеря: на производителей профессионального контента и на тех, кто пытается продолжать делать все практически самостоятельно», — рассказал изданию глава исследовательской компании WhoIsBlogger Лев Грунин.

Основные рекламодатели блогеров на YouTube — это компании из сектора FMCG (товары повседневного спроса), банки и производители мобильных игр. Для определения цены они используют параметр CPV (Cost Per Visitor), то есть платят только за переходы по рекламным ссылкам на свой сайт. Один переход стоит от 50 копеек до 2 российских рублей (до 0,26 доллара).

Издание посчитало валовый доход от рекламы, расходы на создание контента, монетизация и донаты не учитывались. Данные о количестве подписчиков и стоимости рекламы проанализировала исследовательская компания WhoIsBlogger.