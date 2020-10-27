С новыми окнами вентиляция не работает? Рассказываем, какие устройства улучшат качество воздуха

Источник материала: Tut.by

Естественная вентиляция зарекомендовала себя как самый дешевый способ обеспечить воздухообмен в помещениях. В теории она должна работать так: через вентшахты отработанный воздух удаляется, а свежий воздух поступает через щели деревянных окон и дверей. Но теперь строят по-другому и окна представляют собой герметичную конструкцию, в закрытом положении воздух они не пропускают. В итоге вентиляция не работает — появляется конденсат на окнах, излишняя влага, плесень и плохое самочувствие жильцов. Проблему можно решить установкой вентклапанов, проветривателей, а также современных установок с рекуперацией тепла. Разбираемся, что это за устройства, как работают и сколько стоят.

Оконный клапан

Система естественной вентиляции тесным образом связана с окнами. Предполагается, что воздух внутрь дома должен поступать через неплотности окон и дверей. В то же время современные производители дверей и окон обещают полную герметичность. А раз так, никакого притока воздуха не будет.

Следовательно, приток нужно обеспечить. Самый простой способ — открыть на время окно. При этом заявленные достоинства современных окон — «тепло, тихо, не дует» — практически исчезают. При открывании окон зимой в помещении станет шумно, холодно и появится сквозняк.



Фото: www.houzz.ru

Решение проблемы — оконные клапаны, обеспечивающие необходимый приток воздуха при закрытых окнах без шума и сквозняка.

На рынке Беларуси наиболее известны две разновидности приточных вентиляционных устройств (клапанов): конструкции с установкой без фрезеровки в профильную систему окна и конструкции, для крепления которых необходимо сверлить профиль.

По санитарным нормам на одного взрослого человека необходим приток свежего воздуха не менее 30 куб. м/час. Поэтому в спальню одного человека нужно поставить один клапан на 30 куб. м/час. Если в спальне два человека, нужно поставить или клапан с производительностью до 60 куб. м/час, или два клапана с производительностью 30 куб. м/час.

Обычно вентклапаны устанавливают в верхнюю горизонталь рамы. Клапан на высоте 2,5−3 метра направляет холодный воздух под потолок, где он довольно быстро перемешивается с теплым. Как результат, пользователь вблизи от окна совершенно не ощущает сквозняка.

Вентклапан — это не просто дырка в окне. Дорогие устройства умеют фильтровать воздух, их можно закрывать при необходимости. Есть клапаны с элементами автоматики (по температуре, влажности воздуха, ветровому напору) и обычно не требуют ручной корректировки.

Стоимость самого простого оконного вентклапана — от 15 рублей. Более серьезные модели могут стоить и 140 рублей.

Стеновые клапаны

Стеновой приточный клапан состоит из канала (труба диаметром от 80 до 160 мм), защитной воздухозаборной решетки (монтируется со стороны улицы) и оголовка (монтируется со стороны помещения). В отличие от оконных клапанов, они обеспечивают больший больший объем приточного воздуха (диапазон от 20 до 200 куб. м/ч), требуют сверления отверстия в стене. Обычно такие устройства оснащены воздушным фильтром.





В зависимости от конструкции клапана управление притоком воздуха может осуществляться как вручную (с помощью ручки, шнура, «тарелки» оголовка), так и автоматически.

В зависимости от конструкции шумопоглощение стеновых клапанов составляет от 21 до 52 дБ. И если фасад вашего дома смотрит на шумную магистраль, то лучше выбирать модели с высоким коэффициентом.





Специалисты советуют располагать приборы в стене под окном чуть выше радиатора отопления. В этом случае поступающий в квартиру воздух будет сразу же прогреваться. Впрочем, клапан можно установить и над окном.





Что касается эксплуатационных особенностей приточного клапана, то он является пассивным устройством. Его эффективность зависит от наличия правильно функционирующей вытяжки в доме.

Цена вопроса — от 45 рублей.

Более совершенные и дорогие варианты имеют функции очистки и подогрева приточного воздуха, работают от сети.



Фото: srbu.ru

Вентилятор прибора забирает воздух с улицы, он проходит через воздухозаборник и фильтры, очищается, нагревается керамическим нагревателем с климат-контролем до нужной температуры, и уже чистый теплый воздух подается в помещение. Такие установки (их еще называют бризеры) имеют компактные размеры и устанавливаются на наружную стену здания внутри помещения. Они решают проблему сквозняков, шума, открытых окон и позволяет при помощи таймера сделать вентиляцию разных комнат тогда, когда это необходимо. Эффективнее всего такие устройства работают вкупе с датчиком СО 2 .

Их стоимость — от 700 рублей.

Реверсивные проветриватели

Если стоит задача обеспечить воздухообмен в помещении без естественной вентиляции, то вентклапаны неэффективны, поскольку нужно обеспечить как приток, так и удаление воздуха.

Для этого есть децентрализованные реверсивные проветриватели. Они обеспечивают не только подачу и фильтрацию свежего воздуха в помещение, но и удаление загрязненного воздуха на улицу (работают по принципу «вдох-выдох»).



Фото: energyaros.by

Приборы имеют несколько отличающиеся между собой конструкции, разные габариты и производительность, а кроме того, различные наборы функций, места и способы монтажа.



Фото: dom-expert.by

Самые простые внешне похожи на стеновые проветриватели — это отрезок трубы с двумя оголовками.

Чаще всего такие устройства оснащены рекуператором тепла. В холодное время года рекуператор позволяет снизить энергопотребление, необходимое для нагрева приточного воздуха, а летом сокращает расходы на кондиционирование помещения. Эти устройства еще называют бытовыми рекуператорами.

Цена на них начинаются от 400 рублей.