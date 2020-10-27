В обновленном семействе Fiat Tipo появилась версия Cross

Источник материала: Tut.by

Компания Fiat провела ревизию модельного семейства Tipo, до сих пор включавшего традиционный седан, а также хэтчбек и универсал. А теперь компанию им составит приподнятая «пятидверка» Tipo Cross.





Из отличительных признаков рестайлинга внешности Tipo — измененная решетка радиатора с надписью Fiat вместо фирменной эмблемы, переработанный передний бампер с дополнительной порцией хромировки, новые светодиодные фары и новые колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.





В салоне Tipo появился новый руль, хотя внешне он мало чем отличается от «баранки» дореформенного образца, а также измененная панель приборов с 7-дюймовым экраном между шкалами. Доступная в качестве платной опции мультимедиа-система UConncet 5 тоже новая и располагает 10,25-дюймовым широкоформатным дисплеем. Также в списке дополнительного оснащения появилась беспроводная зарядка для смартфона.









Впрочем, главной новостью стало появление в обновленной гамме Tipo новой Cross-версии. За основу тут взят стандартный пятидверный хэтчбек, который дополнен традиционным для таких машин пластиковым обвесом и серебристыми накладками на бамперах и порогах. Также переднеприводный Tipo Cross отличается перенастроенной подвеской с увеличенным на 4 см дорожным просветом.





Под капотом обновленного Tipo прописался новый трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1 л, пришедший на смену прежнему атмосферному агрегату 1.4 и развивающий 100 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в гамме есть дизеля Multijet объемом 1,2 л (95 л.с.) и 1,6 л, отдача которого выросла на 10 л.с. (до 130 л.с.).





У европейских дилеров обновленное семейство Tipo появится в ближайшее время, цены в Италии начинаются от 13 900 евро.