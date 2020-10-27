Лукашенко: Никакого мышкования, как скажет народ. А народ скажет, как я…

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня дал клятву, что в стране всё будет так как решит народ. Решать народ будет на Всебелорусском народном собрании.

Как отбирают делегатов на это собрание и как они потом определяют будущее, всем, к сожалению, хорошо известно: «Мы все есть Лукашенко. И нас много».

"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет", - вещал сегодня на совещании пенсионер.

Он заявил, что необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.

"Эту форму "народного творчества" надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях. Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать"…

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - сказал Лукашенко.

По вопросу избрания делегатов собрания: "Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны…»