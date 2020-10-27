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Лукашенко одной фразой оптимизировал высшее образование

27.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал отчислить студентов и уволить преподавателей вузов, которые выходят на акции протеста.

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», - потребовал сегодня пенсионер на очередном совещании.

 
 
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Лукашенко потребовал отчислить студентов и уволить преподавателей вузов, которые выходят на акции протеста.
 
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