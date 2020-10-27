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Биржа ответила на забастовку: все валюты резко подорожали во вторник

27.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,50%. Это максимальное ослабление белорусского рубля к валютной корзине почти за два месяца.

С начала недели значение корзины валют выросло на 0,53%, но с начала месяца снизилось на 1,11%.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0132 BYN до 2,5534 BYN/USD. За последние два дня американец подорожал на 0,0135 BYN, а до этого он находился на минимуме за 63 дня. Но с начала месяца доллар подешевел на 0,0702 BYN.

Курс евро вырос на 0,0129 BYN до 3,0175 BYN/EUR. Евро поднялся до максимума почти за две недели, но с начала октября его стоимость упала на 0,0552 BYN.

Курс российского рубля двинулся вверх на 0,0172 BYN до 3,3398 BYN/100 RUB — максимума за 18 дней.

К настоящему моменту только российскому рублю удалось укрепиться к белорусскому в сравнении с началом месяца. Стоимость сотни российских рублей поднялась на 0,0055 BYN.


Итоги прошлой недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль продолжил дорожать к доллару и евро, но подешевел к российскому рублю:

доллар −0,0330 BYN (−1,28%);
евро −0,0089 BYN (−0,30%);
российский рубль +0,0235 BYN (+0,71%);

Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра всего на 1 копейку до 76,4556 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра снизится на 9 копеек до 90,3552 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,50%. Это максимальное ослабление белорусского рубля к валютной корзине почти за два месяца.
 
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