Шойгу: Россия обеспечит безопасность Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия обеспечит безопасность Союзного государства. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает «МИР 24».

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. У наших границ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской якобы противоракетной обороны, пусковые установки которой могут использоваться для ударного оружия», – сказал Шойгу.