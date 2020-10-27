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Шойгу: Россия обеспечит безопасность Союзного государства
27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия обеспечит безопасность Союзного государства. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает «МИР 24».
«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. У наших границ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской якобы противоракетной обороны, пусковые установки которой могут использоваться для ударного оружия», – сказал Шойгу.
Министр обороны РФ также отметил, что введенные из-за пандемии ограничения не отразились на военном сотрудничестве двух стран. Продолжается формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства. Совершенствуется военная инфраструктура. Ежегодно Россия и Беларусь проводят более 120 совместных мероприятий, половина из которых – это оперативная и боевая подготовка. Так, на днях завершилось миротворческое учение
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Об этом заявил министр обороны РФ заявил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.
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