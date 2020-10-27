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Шойгу: Россия обеспечит безопасность Союзного государства

27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия обеспечит безопасность Союзного государства. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает «МИР 24».

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. У наших границ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской якобы противоракетной обороны, пусковые установки которой могут использоваться для ударного оружия», – сказал Шойгу.

Министр обороны РФ также отметил, что введенные из-за пандемии ограничения не отразились на военном сотрудничестве двух стран. Продолжается формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства. Совершенствуется военная инфраструктура. Ежегодно Россия и Беларусь проводят более 120 совместных мероприятий, половина из которых – это оперативная и боевая подготовка. Так, на днях завершилось миротворческое учение «Нерушимое братство-2020».



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Об этом заявил министр обороны РФ заявил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.
 
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