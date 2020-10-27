DIY-лайфхаки от художницы: как за 5 минут своими руками сделать домашний декор

Источник материала: Onliner

Блогер Надежда Артамонова точно знает, как сэкономить на декоре собственной квартиры, при этом ничуть не испортив интерьер. В своем Instagram девушка показывает, как сделать из трубочек для сока журнальный столик, из деревянных палок (в буквальном смысле) — стильную полку, а из джутового каната — подставки для кружек. Все это обходится ей в смешные $13 (а иногда и дешевле). Главное — ловкость рук и желание. По образованию Надежда — художник-педагог, поэтому ее чувству вкуса, пожалуй, можно довериться. Собрали для вас подборку ее DIY-лайфхаков — вдруг пригодится.

Настенная полка из деревянных палочек

Для нее понадобятся деревянные палочки, монтажный клей для дерева, кусочек ткани и краска.