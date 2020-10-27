В Египте акула напала на украинского мальчика. Он лишился руки

Источник материала: Onliner

12-летний турист из Украины лишился руки в районе Шарм-эль-Шейха. Мальчик с мамой плавали с аквалангом, когда на них напала акула. Впоследствии пострадавший был доставлен в реанимацию, но травмированную руку спасти не удалось. О происшествии информирует Госагентство развития туризма Украины.

Произошло это 25 октября на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка туристических судов запрещена. Укусы получили также мать мальчика и инструктор — он и вытащил туристов на риф.

Дайверы опубликовали видео, снятое, как сообщается, в этом же месте через день после нападения. Предположительно, на записи та самая белоперая рифовая акула, которая откусила руку мальчику.

В агентстве отмечают, что это не первый случай, когда туристы и «дикие» организаторы, пренебрегая предупреждениями и запретами, отправляются в экстремальные туры. Сообщается, что мальчик уже перенес операцию, предстоит еще одна.

Туроператор JoinUp уточняет, что туристы купили услугу погружения с аквалангом «у третьих лиц» — в то время как с прошлого года такие экскурсии на курортах Синая запрещены в природоохранных целях.