|
В Египте акула напала на украинского мальчика. Он лишился руки
Источник материала: Onliner
12-летний турист из Украины лишился руки в районе Шарм-эль-Шейха. Мальчик с мамой плавали с аквалангом, когда на них напала акула. Впоследствии пострадавший был доставлен в реанимацию, но травмированную руку спасти не удалось. О происшествии
Произошло это 25 октября на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка туристических судов запрещена. Укусы получили также мать мальчика и инструктор — он и вытащил туристов на риф.
Дайверы опубликовали видео, снятое, как сообщается, в этом же месте через день после нападения. Предположительно, на записи та самая белоперая рифовая акула, которая откусила руку мальчику.
В агентстве отмечают, что это не первый случай, когда туристы и «дикие» организаторы, пренебрегая предупреждениями и запретами, отправляются в экстремальные туры. Сообщается, что мальчик уже перенес операцию, предстоит еще одна.
Туроператор JoinUp уточняет, что туристы купили услугу погружения с аквалангом «у третьих лиц» — в то время как с прошлого года такие экскурсии на курортах Синая запрещены в природоохранных целях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12-летний турист из Украины лишился руки в районе Шарм-эль-Шейха. Мальчик с мамой плавали с аквалангом, когда на них напала акула. Впоследствии пострадавший был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)