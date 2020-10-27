Какие проблемы возникают с MagSafe в новых iPhone? Рассказала Apple

Источник материала: Onliner

Компания Apple опубликовала официальную инструкцию по эксплуатации магнитной зарядки MagSafe для iPhone 12. А также рассказала о проблемах, которые могут во время этого возникнуть.

Магнитное кольцо может привести к образованию круглых отметин на кожаных и силиконовых чехлах как производства самой Apple, так и сторонних фирм. Также MagSafe может некорректно работать с металлическими и толстыми чехлами, с магнитными кошельками для банковских карт.

К слову, про банковские карты. Электромагнит в зарядной шайбе MagSafe не дружит с кредитками, магнитными ключами и пропусками. И чтобы их не размагнитить или повредить, лучше хранить их от зарядки подальше.

К тому же во время быстрой зарядки через MagSafe смартфон может сильно разогреться. При достижении пороговой температуры зарядка будет остановлена и возобновится после того, как девайс остынет.