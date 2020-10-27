ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие проблемы возникают с MagSafe в новых iPhone? Рассказала Apple

27.10.2020 15:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Apple опубликовала официальную инструкцию по эксплуатации магнитной зарядки MagSafe для iPhone 12. А также рассказала о проблемах, которые могут во время этого возникнуть.

Магнитное кольцо может привести к образованию круглых отметин на кожаных и силиконовых чехлах как производства самой Apple, так и сторонних фирм. Также MagSafe может некорректно работать с металлическими и толстыми чехлами, с магнитными кошельками для банковских карт.

К слову, про банковские карты. Электромагнит в зарядной шайбе MagSafe не дружит с кредитками, магнитными ключами и пропусками. И чтобы их не размагнитить или повредить, лучше хранить их от зарядки подальше.

К тому же во время быстрой зарядки через MagSafe смартфон может сильно разогреться. При достижении пороговой температуры зарядка будет остановлена и возобновится после того, как девайс остынет.

Смартфон Apple iPhone 12 64GB (черный)
1 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
3050 р.
18 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple опубликовала официальную инструкцию по эксплуатации магнитной зарядки MagSafe для iPhone 12. А также рассказала о проблемах, которые могут во время этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко одной фразой оптимизировал высшее образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика