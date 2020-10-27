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Какие проблемы возникают с MagSafe в новых iPhone? Рассказала Apple
Источник материала: Onliner
Компания Apple опубликовала официальную
Магнитное кольцо может привести к образованию круглых отметин на кожаных и силиконовых чехлах как производства самой Apple, так и сторонних фирм. Также MagSafe может некорректно работать с металлическими и толстыми чехлами, с магнитными кошельками для банковских карт.
К слову, про банковские карты. Электромагнит в зарядной шайбе MagSafe не дружит с кредитками, магнитными ключами и пропусками. И чтобы их не размагнитить или повредить, лучше хранить их от зарядки подальше.
К тому же во время быстрой зарядки через MagSafe смартфон может сильно разогреться. При достижении пороговой температуры зарядка будет остановлена и возобновится после того, как девайс остынет.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Компания Apple опубликовала официальную инструкцию по эксплуатации магнитной зарядки MagSafe для iPhone 12. А также рассказала о проблемах, которые могут во время этого...
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