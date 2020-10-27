Лукашенко о протестующих студентах: они должны быть отчислены (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня на совещании, посвященном планированию Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко упомянул и про ультиматум «из Польши и Литвы». «Никого не надо уговаривать. Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих — ни-ко-го», — сказал он и предложил каждому выбирать дорогу, по которой будет двигаться он сам и его дети. При этом тех, кто посещает несанкционированные акции, велел отчислить или уволить.

«Не хотят рабочие работать — не надо, — разрешил Александр Лукашенко. — Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет — тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое — преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю, никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, где хотят жить и что делать. Вы видите, они по этой методичке цветных революций уже 7-8 этапов прошли, осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация, она происходит. В связи с этим я хотел бы еще раз обратиться к родителям школьников, да и студентов: уберите своих детей с улиц».