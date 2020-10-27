Лукашенко о протестах: «Они перешли красную черту»

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко проводит совещание по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию. Во время заседания он заявил, что Беларусь «начинает сталкиваться с террористическими угрозами», а также высказался по поводу протестов, которые продолжаются в стране.

По информации БЕЛТА, совещание началось позже, чем планировалось.

— Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график, — объяснил Лукашенко и добавил, что речь шла о текущем моменте, реагировании органов власти на ситуацию.

— Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, — заявил Александр Лукашенко. — И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли.

— Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами, — отметил он.