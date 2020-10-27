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«Задать несколько вопросов». Почему сотрудники ОБЭП едут в минский офис Flo Health

27.10.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Еврорадио» появилась информация, что сотрудников минского офиса Flo — известного стартапа про женское здоровье — попросили покинуть рабочие места, так как к ним едут силовики. Спросили работников компании, что происходит.


Так выглядит приложение Flo

Как рассказал один из работников минского офиса Flo Health, дело в том, что за последние дни были задержаны два сотрудника компании — одного взяли во время акции у ПВТ в понедельник, а другого задержали прямо в Новой Боровой на выходных.

Последнего парня отпустили, но сегодня к нему домой приходили сотрудники ОБЭП. И спустя пару часов после этого визита сотрудников Flo Health попросли покинуть офис. Так что, скорее всего, представители ведомства не имеют претензий к самой компании.

— Действительно, сотрудники ОБЭП сообщили одному из сотрудников компании, что приедут в офис, чтобы задать несколько вопросов в рамках дела о его административном правонарушении. Подробности сможем сообщить позже, как только у нас появится какая-то информация, — прокомментировали во Flo Health.

Напомним, что похожая ситуация была с минским офисом геймдев-компании Playtika — туда тоже на днях приходили силовики, которые хотели осмотреть рабочее место сотрудника.

Flo Health — разработчик приложения Flo для женского здоровья. В минском офисе компании работает более 200 человек.

 
 
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Скорее всего, представители МВД не имеют претензий к самой компании.
 
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