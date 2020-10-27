Глава РНПЦ «Кардиология»: все сотрудники находятся на рабочих местах и продолжают работу

Все сотрудники РНПЦ «Кардиология» находятся на рабочих местах, сообщила директор центра, председатель Белорусского общества кардиологов и терапевтов Наталья Митьковская.





«Всего были задержаны 10 человек: рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Сейчас все они находятся на рабочих местах. Мы их забрали и доставили на работу», — цитирует главу РНПЦ пресс-служба Министерства здравоохранения.

Митьковская отметила, что «настроение у людей нормальное». «Конечно, никто не будет счастлив от того, что оказался в такой ситуации. Но они спокойно отреагировали на предложение поехать на рабочие места и продолжить работу», — сказала она.

По словам Митьковской, сегодня в центре проходит мастер-класс российских аритмологов, которые владеют уникальными технологиями по лечению пациентов с нарушением сердечного ритма и проводимости.

«Мастер-класс будет выполнен в полном объеме. Конечно, нам пришлось перенести часть программы, но сейчас белорусские и российские аритмологи направились в операционные. Все четыре пациента, которые были подготовлены к вмешательству (с редкими состояниями в проводящей системе сердца) будут сегодня прооперированы. В настоящее время все врачи и медсестры находятся на рабочих местах, чему я несказанно рада, и, занимаясь своей профессиональной деятельностью, абсолютно нацелены на интересы конкретного пациента», — заявила Митьковская.

Она опровергла информацию о том, что работа в центре была парализована. По словам главы РНПЦ, «реакция остальных сотрудников объяснима в том, что они решили подождать своих коллег».

«Как только все вернулись на рабочие места, работа полностью восстановилась. Все операции, которые сегодня были отменены, будут проведены завтра. Так что завтра специалистам центра предстоит двойная нагрузка», — сказала Митьковская.

Руководитель РНПЦ выразила надежду, что у нее «никогда не будет непонимания с коллективом».

«В этом учреждении много коллег, с которыми я трудилась. Благодаря им было спасено множество жизней. Здесь много моих учеников, — заявила она. — Конечно, я не могла не поехать туда, где они находились. Это нормальная реакция руководителя и коллеги. Тут нет ничего особенного».

Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка», на проспекте Дзержинского, в ходе акции солидарности силовики задержали десять сотрудников РНПЦ «Кардиология» и врача 4-й городской клинической больницы.