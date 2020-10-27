Белстат: с начала года почти 19 тысяч ИП прекратили деятельность

За девять месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано 7.250 юридических лиц и 24.320 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 7.132 юридических лица, прекратили деятельность 18.866 индивидуальных предпринимателей, следует из данных Белстата.





Значительнее всего количество ИП сократилось в оптовой и розничной торговле — 7.273 (+3,6% к январю— сентябрю 2019 года). Далее следует: транспортная деятельность — 2.464 (+10,2%), строительство — 1.807 (-11,1%), прочие услуги — 1.587 (-10,4%), профессиональная научная и техническая помощь — 1.481 (-6,1%), промышленность — 926 (+5,6%), информация и связь — 702 (-9,3%), административные и вспомогательные услуги — 678 (-6,6%), операции с недвижимостью — 373 (+28,2%).

По данным Белстата, на 1 октября 2020 года в стране работало 143,5 тыс. юридических лиц и 269 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 0,6%, ИП — на 5,3%. За девять месяцев с начала 2020 года рост количества юрлиц составил 0,6%, ИП — 4%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 52.274 (за 12 месяцев их количество выросло на 1,3%; с начала года — на 1%). В Минской области их было 25.992 (не выросло; +0,1%), в Брестской — 14.629 (+0,1%; +0,7%), Гомельской — 13.946 (+0,4%; +0,4%), Витебской — 13.140 (+0,4%; +0,4%), Могилевской — 11.949 (+0,2%; -0,1%), Гродненской — 11.562 (+1%; +0,5%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 82.322 (за год их количество увеличилось на 4,9%; с начала года — на 3,7%). В Минской области насчитывалось 44.589 ИП (+7,1%; +5,5%), в Брестской — 35.566 (+4,2%; +3,3%), Гомельской — 29.960 (+5,4%; +4%), Гродненской — 27.295 (+5,6%; +4,1%), Могилевской — 25.828 (+5,2%; +3,9%), Витебской — 23.453 (+4,2%; +3,3%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности не изменился.

Из 143,5 тыс. организаций в сфере производства работали 32 тыс. (22,3% общего количества), в сфере услуг — 111,5 тыс. (77,7%).

В 2019 году было зарегистрировано 10.770 юридических лиц и 37.438 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 10.126 юрлиц, прекратили деятельность 25.208 ИП.

Официальная статистка о численности ИП не отражает реальной картины в сфере малого бизнеса, заявил ранее в комментарии БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

«Если брать статистику, то можно рапортовать, что в малом бизнесе все хорошо. Нет текущих данных, сколько ИП подали заявление о ликвидации в Минюст. Это сухие цифры, из которых сложно делать выводы», — отметил Шумченко.

Он предположил, что официальный прирост ИП могли дать таксисты, которые регистрируются как индивидуальные предприниматели. Также, отметил Шумченко, в сфере розничной торговли есть незначительный прирост индивидуальных предпринимателей за последние два года.

«Но надо учесть, что несколько лет назад было сокращение на 31%, и этот уровень до сих пор не восстановлен», — заметил руководитель объединения.

По его словам, на работу ИП влияет общая экономическая ситуация, и она «далеко не радужная, торговля идет слабо, выручка небольшая».

«За цифрами роста не видно реальной картины. Надо не сухие цифры рассматривать, а знать, как идет работа на местах, надо анализировать состояние отраслей, где работают ИП, будь то производство, услуги, торговля, транспорт и так далее. Надо смотреть, сколько в Минюст подано на закрытие, неизвестно, сколько открытых ИП реально работает. Нынешняя статистика не отражает реальной картины в полной мере», — заключил Шумченко.