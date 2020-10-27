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МВД: 26 октября на акциях протеста задержан 581 человек
Источник материала: Навiны
26 октября на акциях протеста задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.
Как сообщает пресс-служба МВД, «26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».
По данным милицейского ведомства, «в Минске в 14.00 на площади Независимости разрозненные группы граждан образовали колонну и прошли до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17.00 протестующие разошлись».
«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», — говорится в сообщении.
По информации МВД, «имели место факты организации «ложной занятости путей» (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям».
26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. В этот день в разных городах Беларуси силовики задерживали людей.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
В 14 часов на площади Независимости
Акции солидарности продолжились и 27 октября. Утром у станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики
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26 октября на акциях протеста задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания...
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