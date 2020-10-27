МВД: 26 октября на акциях протеста задержан 581 человек

26 октября на акциях протеста задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.



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Как сообщает пресс-служба МВД, «26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

По данным милицейского ведомства, «в Минске в 14.00 на площади Независимости разрозненные группы граждан образовали колонну и прошли до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17.00 протестующие разошлись».

«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», — говорится в сообщении.

По информации МВД, «имели место факты организации «ложной занятости путей» (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. В этот день в разных городах Беларуси силовики задерживали людей.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов .

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров , в которому присоединиились студенты.