ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: 26 октября на акциях протеста задержан 581 человек

27.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

26 октября на акциях протеста задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.

МВД: 26 октября на акциях протеста задержан 581 человек
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба МВД, «26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

По данным милицейского ведомства, «в Минске в 14.00 на площади Независимости разрозненные группы граждан образовали колонну и прошли до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17.00 протестующие разошлись».

«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», — говорится в сообщении.

По информации МВД, «имели место факты организации «ложной занятости путей» (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. В этот день в разных городах Беларуси силовики задерживали людей.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров, в которому присоединиились студенты.

Акции солидарности продолжились и 27 октября. Утром у станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология». Также сообщалось, что работники МЭТЗ проводят итальянскую забастовку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 октября на акциях протеста задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент пригрозил отчислением белорусским студентам за участие в акциях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика