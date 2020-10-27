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Заплаканный Пресняков с новорожденным сыном растрогал поклонников

27.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский музыкант Владимир Пресняков растрогал фанатов: в своем Instagram певец поделился фотографией с новорожденным сыном от Натальи Подольской.

В середине октября Пресняков стал отцом в третий раз. Младший сын Иван только недавно вернулся домой вместе с мамой и мгновенно завоевал внимание всех членов семьи. Счастливый музыкант перестал скрывать радость и решил поделиться эмоциями с поклонниками.

В сети обсуждают новую публикацию Преснякова в Instagram: на трогательном снимке заплаканный певец прижал сына к груди и счастливо улыбнулся в кадр.

Многочисленные фолловеры и коллеги музыканта поспешили поздравить семью с пополнением и восхитились теплым снимком. 

"Володя, Наташа! Поздравляем!"; "Какое теплое счастье"; "Заботливый папа, так приятно смотреть"; "Преся растрогал до слез", - прокомментировали подписчики.

Наталья Подольская также поспешила показать малыша в своем аккаунте. Певица опубликовала снимок спящего сына и отметила, что "большой босс дома". Напомним, что это второй общий ребенок для звездной пары.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают умилительный снимок музыканта с младшим наследником.
 
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