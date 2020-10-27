﻿ В БГУИР бастуют 38 сотрудников — доцентов, преподавателей и ассистентов кафедр. 21.by
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В БГУИР бастуют 38 сотрудников — доцентов, преподавателей и ассистентов кафедр

27.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belnovosti.by

Кто-то из них отпускает студентов со своих пар, кто-то обсуждает на занятиях происходящее в стране.

Об этом рассказал dev.by один из бастующих преподавателей. Руководство вуза, по его словам, «никак не реагирует на это». «Ни к деканам, ни к руководителям кафедр никого из нас не вызывали», — отмечает он. 

— К забастовке присоединились не только преподаватели, но и доктора наук, доценты — давить на них, угрожать увольнениями нецелесообразно, дело будет очень громким. 

Сам собеседник dev.by не боится потерять работу в вузе, поскольку совмещает её с работой в компании: «Это скорее для души — как возможность передать свой опыт молодым специалистам».

Портал приводит полный список бастующих. Сообщается также, что несколько владельцев и топов ИТ-компаний готовы поддержать преподавателей в случае репрессий со стороны администрации БГУИР.

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко пообещал, что бастующие студенты будут отчислены из вузов, а преподаватели – уволены.

 
 
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Кто-то из них отпускает студентов со своих пар, кто-то обсуждает на занятиях происходящее в стране.
 
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