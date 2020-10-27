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В БГУИР бастуют 38 сотрудников — доцентов, преподавателей и ассистентов кафедр
27.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belnovosti.by
Кто-то из них отпускает студентов со своих пар, кто-то обсуждает на занятиях происходящее в стране.
Об этом рассказал
— К забастовке присоединились не только преподаватели, но и доктора наук, доценты — давить на них, угрожать увольнениями нецелесообразно, дело будет очень громким.
Сам собеседник dev.by не боится потерять работу в вузе, поскольку совмещает её с работой в компании: «Это скорее для души — как возможность передать свой опыт молодым специалистам».
Портал приводит полный список бастующих. Сообщается также, что несколько владельцев и топов ИТ-компаний готовы поддержать преподавателей в случае репрессий со стороны администрации БГУИР.
Напомним, что сегодня Александр Лукашенко
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Кто-то из них отпускает студентов со своих пар, кто-то обсуждает на занятиях происходящее в стране.
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