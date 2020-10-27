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Лукашенко распорядился отчислить из вузов бастующих студентов и уволить преподавателей

27.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

«Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу», - обратился Александр Лукашенко к участникам совещания, посвященного подготовке к Всебелорусскому собранию.

Лукашенко заявил, что поручал премьер-министру и другим должностным лицам «не уговаривать» работать никого - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих.  "Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят, - считает Лукашенко. - Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах".

"Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - добавил Александр Лукашенко.

По мнению Лукашенко, организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов. "Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил Александр Лукашенко. Он еще раз призвал родителей школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".

Напомним, что вчера в минске и других городах прошли акции протеста с участием пенсионеров и студентов. Сегодня акции протеста во многих белорусских вузах продолжились. 

 
Теги: Минск
 
 
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«Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу», - обратился Александр Лукашенко к участникам совещания, посвященного подготовке к...
 
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