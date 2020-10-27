Источник материала: Myfin

​Как прошел форум «МегаПРАКТИКУМ» от создателей «Бизнес-Пробуждения»

«Все мы сейчас чувствуем недостаток оффлайн событий, недостаток живого общения, знакомств и атмосферы масштабных мероприятий. Подобные бизнес-форумы заряжают своей энергией. Кроме полезных знаний и применения их на практике, мы получаем то, что что нас мотивирует, вдохновляет двигает вперед» – такими словами открыла бизнес-форум заместитель председателя правления МТБанка – Ольга Цуран.



На сцене выступили 4 белорусских спикера: Андрей Парфилов, Антон Короткий, Александр Воронцов, Денис Гурленя и Евгений Захаров.

Выступления были на темы маркетинга, продаж, подбора персонала и психологии. Участники мероприятия, прямо в зале, смогли отработать на практике полученные знания.

Подробнее узнать о прошедшем бизнес-форуме можно на портале.

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Ближайшее мероприятия уже на следующих выходных.