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Как прошел форум МегаПРАКТИКУМ от создателей Бизнес-Пробуждения
Источник материала: Myfin
«Все мы сейчас чувствуем недостаток оффлайн событий, недостаток живого общения, знакомств и атмосферы масштабных мероприятий. Подобные бизнес-форумы заряжают своей энергией. Кроме полезных знаний и применения их на практике, мы получаем то, что что нас мотивирует, вдохновляет двигает вперед» – такими словами открыла бизнес-форум заместитель председателя правления МТБанка – Ольга Цуран.
На сцене выступили 4 белорусских спикера: Андрей Парфилов, Антон Короткий, Александр Воронцов, Денис Гурленя и Евгений Захаров.
Выступления были на темы маркетинга, продаж, подбора персонала и психологии. Участники мероприятия, прямо в зале, смогли отработать на практике полученные знания.
Подробнее узнать о прошедшем бизнес-форуме можно на портале.
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Ближайшее мероприятия уже на следующих выходных.
*партнерский материал
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10 октября прошел форум МегаПРАКТИКУМ от организаторов Бизнес-Пробуждения . Генеральным партнером форума МегаПРАКТИКУМ выступил МТБанк. Банк свежих решений.
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