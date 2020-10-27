Литва вручила Беларуси ноту протеста в связи со скорым пуском БелАЭС

Источник материала: АФН

Вильнюс вручил ноту протеста Минску по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), которую власти Литвы считают небезопасной, сообщил литовский МИД.

По информации министерства, в ноте строго осуждается решение белорусских ведомств, вопреки призывам Вильнюса и Евросоюза, начать производство на электростанции. Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.

"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", - заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи президента Литвы Науседы с несколькими министрами, передает Интерфакс.

Литовская электропередающая компания Litgrid в понедельник сообщила, что получила извещение белорусского оператора системы ЛЭП "Белэнерго" о намерениях 1-10 ноября начать производство электроэнергии на БелАЭС.