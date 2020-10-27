Что случается, когда генеральские лампасы врастают. Шойгу о Беларуси

Источник материала: АФН

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РБ и РФ распространял ложь и рассказывал полную чушь о событиях в Беларуси.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения", - заявил Шойгу.

Говоря о срыве процесса интеграции, не совсем понятно какой промежуток времени Шойгу имел ввиду - вторую половину 2019 года или что-то более ранее?.

По его словам, США с помощью технологии цветных революций "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран".

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, также утверждает министр обороны РФ.

По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия. "Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока", - указал Шойгу.

"Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - поддакивал министр обороны РБ Хренин.

"За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих… [это] направлено на подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия"- сетовал он.

Как итог, министерства обороны РБ и РФ подписали документ о совместной обороне воздушной границы СГ. А это значит, что Россия отправит в Беларусь одну или несколько воздушных эскадрилий.