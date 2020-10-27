А судьи кто? Посмотрите на эти лица - они отправляют за решетку гордость нашей страны

Трибуна. Репрессивная машина в Беларуси уже который месяц работает без остановки. С 9 августа еще не было дня (кроме нерабочих, конечно же), чтобы судьи не выписывали сутки или штрафы протестующим белорусам по по незаконной статье 23.34 административного кодекса – "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", пишет





Тем, кто не хочет мараться в подобных процессах, приходится увольняться. Так, например, поступил судья Алексей Пацко из Пинска.













Однако куда больше в судебной системе людей, кто продолжает абсолютно незаконно карать задержанных. К таким судьям попадают и спортсмены – ни один из них пока не был оправдан.





Кто же выносит приговоры?





Марина Запасник

Заместитель председателя суда Ленинского района Минска









Женщина провела детство в столичном микрорайоне «Юго-Запад-5», где училась в школе №174. Получив юридическое образование, Запасник начала работать в судебной системе. Ее первые политически мотивированные решения датированы 2011 годом. Тогда судья давала приговоры по мелкому хулиганству участникам молчаливых акций.





В 2015-м Запасник обратилась в органы опеки, чтобы семью заместителя председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрия Беленького признали проблемной. При этом у политика всего одна дочь, которая хорошо училась в гимназии, посещала художественную школу и студию танцев.





В конце прошлого года Запасник рассматривала дело Владимира Некляева. Писатель и кандидат в президенты-2010 участвовал в акциях протеста против интеграции с России, за что по 23.34 получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей).





После выборов-2020 Запасник добралась и до спортсменов. Баскетболистка Елена Левченко с ее 15 сутками – одна из многих осужденных судьей Ленинского района по 23.34.





Татьяна Линник

Судья Первомайского района Минска













В мае 2017-го Александр Лукашенко назначил Линник на пятилетний срок судьей в Первомайском районе. С тех пор она рассматривает дела политических активистов в округе. И до, и после выборов Линник не стеснялась выписывать штрафы и давать сутки.





После 9 августа среди многих административных процессов у судьи промелькнули и связанные со спортом. Именно Линник в начале октября присудила восемь суток заместителю председателя федерации водного поло Максиму Цымбалю. При этом, по словам спортивного функционера,

в перерыве судья вместе со следователем переписывала протокол задержания.

26 октября Линник оштрафовала экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского – также за участие в акции протеста. Хомутовский не отрицал факта выхода на марш, и в итоге был наказал.





За такую работу судья попала в рекомендованный список лиц для введения индивидуальных санкций со стороны Евросоюза.





Юлия Густыр

Судья Центрального района Минска













Уроженка Слонима не первый год рассматривает административные дела по статье 23.34 в Центральном районе. Хотя в карьере Густыр были и уголовные процессы.





Именно она рассматривала дело Николая Рындюка о даче взятки. Густыр признала, что экс-футболист сборной действительно передал 100 евро главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову. За это противоправное действие Рындюк получил два года исправительных работ.





Густыр не бездействует после президентских выборов-2020. 7 октября она продлила срок содержания под стражей потенциальному кандидату в президенты Виктору Бабарико, который сейчас томится в СИЗО КГБ.





Судья не обошла стороной и многочисленные административные процессы по 23.34. Именно она присудила 10 суток многократной чемпионке Беларуси по тайскому боксу и К-1, трехкратной бронзовой призерке ЧЕ по муай-тай Александре Ситниковой.





Как и Линник, Густыр находится в списке лиц на индивидуальные санкции ЕС.





Жанна Хвойницкая

Судья Заводского района Минска





В судебной системе Хвойницкая давно. В 2010-м она выносила сутки участникам Плошчы, но почему-то не оказалась в списке невъездных в Евросоюз. В следующем году Хвойницкая рассматривала дело анархистов, приговорив трех фигурантов к реальным срокам от трех до восьми лет.





После президентских выборов Хвойницкая продолжила рассматривать дела по 23.34. Судья блеснула, когда расценила наличие соглашения с адвокатом как намерение участвовать в несанкционированных акциях, когда рассматривала дело айтишника Павла Манько.





Егор Мещеряков. 22 октября она признала баскетболиста виновным по 23.34 и назначила штраф в 20 базовых (540 рублей). Небольшое знакомство с Хвойницкой имеет и. 22 октября она признала баскетболиста виновным по 23.34 и назначила штраф в 20 базовых (540 рублей).





И над этой судьей нависли индивидуальные санкции ЕС.





Наталья Дедкова

Судья Партизанского района Минска





Дедкова работает с 23.34 не первый год. Сутки политическим активистам по этой статье судья выписывала еще в 2014-м. Также она рассматривала дело о незаконной работе журналистов иностранных СМИ, которым не выдал аккредитацию МИД Беларуси.





После выборов-2020 Дедкова вынесла решение об отклонении жалобы защиты Марии Колесниковой о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Также она дала 10 суток капитану сборной Беларуси по регби Марии Шакуро.





Дедкова внесена в рекомендованный список лиц для введения индивидуальных санкций со стороны Евросоюза.