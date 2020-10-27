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А судьи кто? Посмотрите на эти лица - они отправляют за решетку гордость нашей страны

27.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эти, с позволения сказать, "дамы" забыли про закон, и за гражданскую позицию отправляют на сутки наших лучших спортсменов и, конечно же, не только их. И в отличие от тех, что в балаклавах, лица свои не прячут. Неужели надеются избежать справедливого суда?

А судьи кто? Посмотрите на эти лица - они отправляют за решетку гордость нашей страны
Репрессивная машина в Беларуси уже который месяц работает без остановки. С 9 августа еще не было дня (кроме нерабочих, конечно же), чтобы судьи не выписывали сутки или штрафы протестующим белорусам по по незаконной статье 23.34 административного кодекса – "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", пишет Трибуна.

Тем, кто не хочет мараться в подобных процессах, приходится увольняться. Так, например, поступил судья Алексей Пацко из Пинска.



Однако куда больше в судебной системе людей, кто продолжает абсолютно незаконно карать задержанных. К таким судьям попадают и спортсмены – ни один из них пока не был оправдан.

Кто же выносит приговоры?

Марина Запасник

Заместитель председателя суда Ленинского района Минска


Женщина провела детство в столичном микрорайоне «Юго-Запад-5», где училась в школе №174. Получив юридическое образование, Запасник начала работать в судебной системе. Ее первые политически мотивированные решения датированы 2011 годом. Тогда судья давала приговоры по мелкому хулиганству участникам молчаливых акций.

В 2015-м Запасник обратилась в органы опеки, чтобы семью заместителя председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрия Беленького признали проблемной. При этом у политика всего одна дочь, которая хорошо училась в гимназии, посещала художественную школу и студию танцев. 

В конце прошлого года Запасник рассматривала дело Владимира Некляева. Писатель и кандидат в президенты-2010 участвовал в акциях протеста против интеграции с России, за что по 23.34 получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

После выборов-2020 Запасник добралась и до спортсменов. Баскетболистка Елена Левченко с ее 15 сутками – одна из многих осужденных судьей Ленинского района по 23.34.

Татьяна Линник

Судья Первомайского района Минска



В мае 2017-го Александр Лукашенко назначил Линник на пятилетний срок судьей в Первомайском районе. С тех пор она рассматривает дела политических активистов в округе. И до, и после выборов Линник не стеснялась выписывать штрафы и давать сутки.

После 9 августа среди многих административных процессов у судьи промелькнули и связанные со спортом. Именно Линник в начале октября присудила восемь суток заместителю председателя федерации водного поло Максиму Цымбалю. При этом, по словам спортивного функционера, 

в перерыве судья вместе со следователем переписывала протокол задержания.

26 октября Линник оштрафовала экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского – также за участие в акции протеста. Хомутовский не отрицал факта выхода на марш, и в итоге был наказал.

За такую работу судья попала в рекомендованный список лиц для введения индивидуальных санкций со стороны Евросоюза.

Юлия Густыр

Судья Центрального района Минска



Уроженка Слонима не первый год рассматривает административные дела по статье 23.34 в Центральном районе. Хотя в карьере Густыр были и уголовные процессы. 

Именно она рассматривала дело Николая Рындюка о даче взятки. Густыр признала, что экс-футболист сборной действительно передал 100 евро главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову. За это противоправное действие Рындюк получил два года исправительных работ.

Густыр не бездействует после президентских выборов-2020. 7 октября она продлила срок содержания под стражей потенциальному кандидату в президенты Виктору Бабарико, который сейчас томится в СИЗО КГБ.

Судья не обошла стороной и многочисленные административные процессы по 23.34. Именно она присудила 10 суток многократной чемпионке Беларуси по тайскому боксу и К-1, трехкратной бронзовой призерке ЧЕ по муай-тай Александре Ситниковой.

Как и Линник, Густыр находится в списке лиц на индивидуальные санкции ЕС.

Жанна Хвойницкая

Судья Заводского района Минска

В судебной системе Хвойницкая давно. В 2010-м она выносила сутки участникам Плошчы, но почему-то не оказалась в списке невъездных в Евросоюз. В следующем году Хвойницкая рассматривала дело анархистов, приговорив трех фигурантов к реальным срокам от трех до восьми лет.

После президентских выборов Хвойницкая продолжила рассматривать дела по 23.34. Судья блеснула, когда расценила наличие соглашения с адвокатом как намерение участвовать в несанкционированных акциях, когда рассматривала дело айтишника Павла Манько.

Небольшое знакомство с Хвойницкой имеет и Егор Мещеряков. 22 октября она признала баскетболиста виновным по 23.34 и назначила штраф в 20 базовых (540 рублей).

И над этой судьей нависли индивидуальные санкции ЕС.

Наталья Дедкова

Судья Партизанского района Минска

Дедкова работает с 23.34 не первый год. Сутки политическим активистам по этой статье судья выписывала еще в 2014-м. Также она рассматривала дело о незаконной работе журналистов иностранных СМИ, которым не выдал аккредитацию МИД Беларуси. 

После выборов-2020 Дедкова вынесла решение об отклонении жалобы защиты Марии Колесниковой о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Также она дала 10 суток капитану сборной Беларуси по регби Марии Шакуро.

Дедкова внесена в рекомендованный список лиц для введения индивидуальных санкций со стороны Евросоюза.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Эти, с позволения сказать, "дамы" забыли про закон, и за гражданскую позицию отправляют на сутки наших лучших спортсменов и, конечно же, не только их. И в отличие от...
 
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