ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко назвал возможную дату проведения Всебелорусского народного собрания

27.10.2020 15:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После совещания у президента премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшее время будет сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. Дальше будет обсуждаться дата, формат и тематика мероприятия. По словам премьер-министра, предварительно, собрание может пройти в начале будущего года.

 Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале, — цитирует БЕЛТА премьер-министра. При этом, по его словам, повестку планируется разделить на два масштабных тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны. Также на собрании будут обсуждать и программу развития страны на пятилетку.

— Мы уже сейчас видим, что не все задачи, которые ставились (на текущую пятилетку. — Прим. БЕЛТА), получилось выполнить. Где-то мы смогли уже сейчас перевыполнить доведенные задачи (я имею в виду в экономике), где-то пока не очень получилось. Поэтому президент поставил задачу прозрачно и предметно проанализировать, что необходимо сделать, какие новые механизмы избрать для того, чтобы в следующей пятилетке мы зашагали более уверенно и показали более впечатляющие темпы экономического роста, — отметил Роман Головченко.

Он добавил, что на собрании затронут и общественно-политическое развитие Беларуси.

— Прозвучавшие предложения будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, «создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси», — заявил Головченко. Он отметил, что в числе обязательных требований руководства страны к формату собрания — наличие разных точек зрения, дискуссия по актуальным вопросам.

— Плюрализм мнений, представительство разных социальных групп на Всебелорусском народном собрании — это основа, чтобы оно было успешным и результативным, — сказал он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После совещания у президента премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшее время будет сформирован организационный комитет по подготовке и проведению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый iMac на собственных чипах Apple выйдет в первой половине 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика