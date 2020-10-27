Головченко назвал возможную дату проведения Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Onliner

После совещания у президента премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшее время будет сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. Дальше будет обсуждаться дата, формат и тематика мероприятия. По словам премьер-министра, предварительно, собрание может пройти в начале будущего года.

— Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале, — цитирует БЕЛТА премьер-министра. При этом, по его словам, повестку планируется разделить на два масштабных тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны. Также на собрании будут обсуждать и программу развития страны на пятилетку.

— Мы уже сейчас видим, что не все задачи, которые ставились (на текущую пятилетку. — Прим. БЕЛТА), получилось выполнить. Где-то мы смогли уже сейчас перевыполнить доведенные задачи (я имею в виду в экономике), где-то пока не очень получилось. Поэтому президент поставил задачу прозрачно и предметно проанализировать, что необходимо сделать, какие новые механизмы избрать для того, чтобы в следующей пятилетке мы зашагали более уверенно и показали более впечатляющие темпы экономического роста, — отметил Роман Головченко.

Он добавил, что на собрании затронут и общественно-политическое развитие Беларуси.

— Прозвучавшие предложения будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, «создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси», — заявил Головченко. Он отметил, что в числе обязательных требований руководства страны к формату собрания — наличие разных точек зрения, дискуссия по актуальным вопросам.

— Плюрализм мнений, представительство разных социальных групп на Всебелорусском народном собрании — это основа, чтобы оно было успешным и результативным, — сказал он.