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Первый iMac на собственных чипах Apple выйдет в первой половине 2021 года

27.10.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый iMac на системе-на-кристалле Apple Silicon поступит в коммерческую продажу в первой половине следующего года. Чип десктопного класса получит название A14T. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на китайские СМИ.

Первый собственный десктопный чип Apple будет сдвоен с первым графическим ускорителем компании. Он разрабатывается под кодовым названием Lifuka. Непосредственным производством обоих чипов по 5-нанометровому техпроцессу займется контрактный производитель TSMC.

Источники китайских медиа утверждают, что первый процессор A14X для ноутбуков Apple уже находится в производстве. О транзите с процессоров Intel на «камни» собственного производства на базе ARM компания Apple объявила на конференции WWDC для разработчиков этим летом.

Также сегодня стало известно, что Apple уже работает над новым мобильным чипом A15, который будет сердцем для поколения «айфонов» и «айпадов» следующего года.

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Первый iMac на системе-на-кристалле Apple Silicon поступит в коммерческую продажу в первой половине следующего года. Чип десктопного класса получит название A14T. Об этом...
 
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