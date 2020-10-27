Литва вручила Минску ноту протеста из-за БелАЭС

Источник материала: Onliner

Во вторник Литва вручила Минску ноту протеста из-за планов по запуску Белорусской АЭС, пишет delfi.lt. В ноте осуждается решение белорусских ведомств начать производство на электростанции, которую Литва считает небезопасной.

— Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском, — заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи Науседы с несколькими министрами.

Нота протеста — это претензия одного государства к другому. Как правило, ее не отправляют по электронной почте, а вручают лично в руки послу. Обычно за этим следует ответ стороны, которой она внесена.

Напомним, энергетический запуск станции назначен на 7 ноября. С этого дня мы начнем получать электроэнергию, а мощность будет постепенно повышаться. Выход на полную мощность (ввод в эксплуатацию) АЭС запланирован на начало следующего года. Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году.