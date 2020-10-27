Стартап Flo: «ОБЭП сообщили нашему сотруднику, что приедут в офис»

Источник материала: Onliner

Издание «Еврорадио» сообщило , что в минский офис компании-разработчика приложения Flo собираются приехать силовики. В компании подтвердили, что такая информация действительно была — речь о сотрудниках Отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

На данный момент, судя по всему, ОБЭП в офисе Flo нет. Компания прокомментировала ситуацию таким образом:

— Действительно, сотрудники ОБЭП сообщили одному из сотрудников компании, что приедут в офис, чтобы задать несколько вопросов в рамках дела о его административном правонарушении. Подробности сможем сообщить позже, как только у нас появится какая-то информация.

Также мы спросили, при каких обстоятельствах произошел разговор между сотрудником Flo и сотрудниками ОБЭП, однако нам пока не ответили.

Flo Health — один из самых успешных белорусских стартапов. Компания разрабатывает платформу в сфере женского здоровья.