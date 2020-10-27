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Стартап Flo: «ОБЭП сообщили нашему сотруднику, что приедут в офис»
Источник материала: Onliner
Издание «Еврорадио»
На данный момент, судя по всему, ОБЭП в офисе Flo нет. Компания прокомментировала ситуацию таким образом:
— Действительно, сотрудники ОБЭП сообщили одному из сотрудников компании, что приедут в офис, чтобы задать несколько вопросов в рамках дела о его административном правонарушении. Подробности сможем сообщить позже, как только у нас появится какая-то информация.
Также мы спросили, при каких обстоятельствах произошел разговор между сотрудником Flo и сотрудниками ОБЭП, однако нам пока не ответили.
Flo Health — один из самых успешных белорусских стартапов. Компания разрабатывает платформу в сфере женского здоровья.
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Издание «Еврорадио» сообщило, что в минский офис компании-разработчика приложения Flo собираются приехать силовики. В компании подтвердили, что такая информация...
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