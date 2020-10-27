Минчанина отчислили после участия в студенческой акции. В ответ он выпустил политический клип

Источник материала: Tut.by

Вокалиста минской группы «Незабудки» отчисляют из Университета культуры после вчерашней студенческой акции. В ответ на это коллектив выпустил клип в поддержку белорусов.

Павел СоколовСтудент Университета культуры, музыкант, участник группы «Незабудки»

Павел Соколов — вокалист столичной группы «Незабудки», которая существует уже два года. А еще он учится на культуролога-менеджера в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Но вчера парень узнал о том, что его отчисляют.

— Мы принимали участие в студенческой акции, прошлись по этажам, потом к нам пришел новый ректор (мы ее все видели в первый раз). Минут 30 вели диалог. После этого мне позвонили и сказали, что меня и еще четырех ребят срочно вызывают в деканат.

Там студентам сообщили, что их отчисляют «за нарушение устава университета». По словам Павла, ему припомнили не только вчерашнее отсутствие на парах, но и то, что в сентябре он был замечен на студенческой акции рядом с кампусом. Сегодня до шести вечера Павел должен будет забрать документы. Он учился на третьем курсе.

Вчера вечером после новостей об отчислении ребята из группы «Незабудки» выпустили ролик на песню «Новая земля» — в знак солидарности с белорусами. «Страха больше нет», — поют музыканты в композиции.

— В этот переломный момент в жизни нашей страны мы не можем оставаться в стороне и молчать! — сообщается на странице «Незабудок» во «Вконтакте».

Конкретных планов на будущее у Павла нет, но он говорит, что постарается восстановиться в Университет культуры или будет поступать куда-то еще.

В деканате БГУКИ пока не смогли прокомментировать ситуацию Соколова. Информация об этом появится тогда, когда ректор подпишет приказ об отчислении, сказали в учреждении.

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