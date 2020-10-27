ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанина отчислили после участия в студенческой акции. В ответ он выпустил политический клип

27.10.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вокалиста минской группы «Незабудки» отчисляют из Университета культуры после вчерашней студенческой акции. В ответ на это коллектив выпустил клип в поддержку белорусов.

  • Павел СоколовСтудент Университета культуры, музыкант, участник группы «Незабудки»

Павел Соколов — вокалист столичной группы «Незабудки», которая существует уже два года. А еще он учится на культуролога-менеджера в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Но вчера парень узнал о том, что его отчисляют.

— Мы принимали участие в студенческой акции, прошлись по этажам, потом к нам пришел новый ректор (мы ее все видели в первый раз). Минут 30 вели диалог. После этого мне позвонили и сказали, что меня и еще четырех ребят срочно вызывают в деканат.

Там студентам сообщили, что их отчисляют «за нарушение устава университета». По словам Павла, ему припомнили не только вчерашнее отсутствие на парах, но и то, что в сентябре он был замечен на студенческой акции рядом с кампусом. Сегодня до шести вечера Павел должен будет забрать документы. Он учился на третьем курсе.

Вчера вечером после новостей об отчислении ребята из группы «Незабудки» выпустили ролик на песню «Новая земля» — в знак солидарности с белорусами. «Страха больше нет», — поют музыканты в композиции.

— В этот переломный момент в жизни нашей страны мы не можем оставаться в стороне и молчать! — сообщается на странице «Незабудок» во «Вконтакте».

Конкретных планов на будущее у Павла нет, но он говорит, что постарается восстановиться в Университет культуры или будет поступать куда-то еще.

В деканате БГУКИ пока не смогли прокомментировать ситуацию Соколова. Информация об этом появится тогда, когда ректор подпишет приказ об отчислении, сказали в учреждении.

Читайте также
Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси
Звезда «Шчучыншчыны» снялась в новом клипе Виталия Артиста. Смотрим!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалиста минской группы «Незабудки» отчисляют из Университета культуры после вчерашней студенческой акции. В ответ на это коллектив выпустил клип в поддержку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва вручила Минску ноту протеста из-за БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика