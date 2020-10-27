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Трюфеля в Беларуси растут, но собирать их нельзя

27.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Деликатесные дорогостоящие грибы трюфеля произрастают в Беларуси в нескольких местах, но сбор их запрещен, сообщили микологи.

© Sputnik Людмила Янковская
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Трюфеля — наиболее дорогие грибы. Ценятся они за свои прекрасные вкусовые и ароматические качества.

"Для Беларуси трюфель — очень-очень редкий гриб. Но есть несколько мест, где он растет. В настоящее время микологи официально зарегистрировали, что на территории республики встречается, как минимум, два вида трюфелей — черный трюфель и трюфель-олень", — рассказали Sputnik на кафедре ботаники Белорусского государственного университета.

Там отметили, что сбор трюфелей в республике запрещен, потому что они занесены в Красную книгу Беларуси, еще в начале 90-х годов прошлого века.

Ученые сообщили, что в Беларуси известны два места произрастания трюфелей — в Беловежской пуще и окрестностях одной из деревень в Житковичском районе Гомельской области.

© CC BY-SA 3.0 / WildberryPassion / Bialowieza
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Белорусские трюфеля в диаметре достигают 2-8 см, изначально они белые, но при созревании становятся желто-бурыми, на разрезе с мраморным рисунком от чередования светлых и темных извилистых жилок, рассказали специалисты.

Трюфеля в Беларуси, как правило, растут в лесах с лиственными деревьями — дубом, буком, грабом, на одних и тех же местах — "трюфельниках", плодовые тела созревают в июне — августе, сообщили микологи.

Они рассказали, что кое-где в Беларуси может встречаться ложный трюфель, он не ядовит, но может вызвать аллергическую реакцию.

Специфический мускусный аромат трюфелей, за что его крайне ценят кулинары, трюфелю придает андростенон.

 
 
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На территории республики встречается, как минимум, два вида трюфелей - черный трюфель и трюфель-олень.
 
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