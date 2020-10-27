Какой была средняя пенсия в сентябре?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В реальном выражении, с учетом инфляции , пенсия уменьшилась на 0,9% к августу 2020 года и на 0,1% - к сентябрю 2019 года. Это следует из данных Белстата.



Что в итоге?