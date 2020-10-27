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Какой была средняя пенсия в сентябре?

27.10.2020 16:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В реальном выражении, с учетом инфляции, пенсия уменьшилась на 0,9% к августу 2020 года и на 0,1% - к сентябрю 2019 года. Это следует из данных Белстата.

Что в итоге?

Средняя пенсия в сентябре меньше 40% от средней зарплаты (немногим более 36%). При этом ее размер в 2,36 раза больше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров, который в настоящее время составляет 193,92 рубля.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси в сентябре средняя пенсия составила 458 рублей. Она осталась на уровне размера пенсии в августе текущего года (458,02 рубля).
 
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