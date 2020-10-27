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Какой была средняя пенсия в сентябре?
Источник материала: Myfin
В реальном выражении, с учетом
Что в итоге?
Средняя пенсия в сентябре меньше 40% от средней
Источник: Myfin.by
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В Беларуси в сентябре средняя пенсия составила 458 рублей. Она осталась на уровне размера пенсии в августе текущего года (458,02 рубля).
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