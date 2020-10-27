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Василевичу продлили срок содержания под стражей на 1 месяц

27.10.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили Александру Василевичу заключение под стражей на месяц. Об этом сообщила его жена Надя Зеленкова.

Василевич был задержан 2 месяца назад после того, как выступил поручителем за освобождение Виктора Бабарико. Василевич также присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

Помимо него, за решеткой остаются Виктор Бабарико, его сын Эдуард, блогер Сергей Тихановский, адвокат Максим Знак и другие.

 
 
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Белорусские власти продлили Александру Василевичу заключение под стражей на месяц. Об этом сообщила его жена Надя Зеленкова.
 
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