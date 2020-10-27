ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Режим рассчитывает задержаться: Головченко анонсировал "народное собрание" на январь-февраль

27.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всебелорусское народное собрание (ВНС) правящий режим (не)планирует провести в январе или феврале 2021 года, сообщил Роман Головченко по итогам совещания у Лукашенко во вторник.

"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - цитирует Головченко БелТА.

По его словам, в ближайшее время будет разработано распоряжение Лукашенко о формировании организационного комитета по подготовке и проведению этого собрания, затем оргкомитет внесет предложения по дате, формату, тематике мероприятия.

Как сообщил Головченко, повестку ВНС планируется разделить на два тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всебелорусское народное собрание (ВНС) правящий режим (не)планирует провести в январе или феврале 2021 года, сообщил Роман Головченко по итогам совещания у Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Многодетная семья «заработала» кучу денег на льготной квартире. Но заработала «уголовку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика