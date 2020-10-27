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Главный тренер сборной Швеции: Нам не следует играть в Беларуси на ЧМ-2021
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов прокомментировал информацию о возможности переноса чемпионата мира из Минска.
«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым.
Я не могу повлиять на то, где будет или не будет проходить чемпионат. Я просто исхожу из того, что он будет, а в Беларуси или другой стране – увидим позже», – сказал Гарпенлов в интервью Aftonbladet (цитата по
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Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов прокомментировал информацию о возможности переноса чемпионата мира из Минска.
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