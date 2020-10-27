Водитель со стажем менее года сбил школьника. Ребенок скончался (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром 19-летний водитель на «Газели» сбил ребенка в Гомеле, сообщили в УВД области. По данным источника, стаж вождения у автомобилиста не достиг одного года. С травмами мальчик был доставлен в больницу. Сегодня стали известны трагические вести: ребенок умер в медучреждении.





«Водитель не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 12-летнего пешехода, — рассказали в милиции. — Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой».









После этого автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлическое ограждение.





Сегодня в УВД Гомельской области сообщили, что спасти мальчика не удалось, он скончался в медучреждении.

Читайте также: