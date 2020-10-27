Спутниковый интернет Илона Маска будет стоить $99 в месяц

Источник материала: Onliner

Компания Starlink начала рассылать пользователям в США и Канаде приглашение принять участие в бета-тестировании спутникового интернета. Выведением этих спутников на орбиту уже который год занимается SpaceX Илона Маска. Желающим придется купить фазированную антенную решетку, треногу и роутер Wi-Fi.

Такой комплект обойдется в $499. После его приобретения произойдет подключение к интернету, за которое ежемесячно надо будет платить $99.

Что по скорости? Обещают от 50 до 150 Мбит/с, пинг — 20—40 мс. Предупреждают, что временами интернет может отваливаться. Что поделать, бета-тест. Письмо с предложением Starlink так и назвала: «Лучше, чем ничего».

При этом обещают, что качество связи будет постоянно улучшаться, так как группировка спутников на орбите продолжит нарастать.Предполагают, что через год пинг уменьшится до 16—19 мс.