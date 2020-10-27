Многодетная семья «заработала» кучу денег на льготной квартире. Но заработала «уголовку»

Источник материала: Onliner

Это уголовное дело расследуется в Кобрине. По данным следователей, в первый раз предоплату за так и не проданную квартиру 39-летняя местная жительница взяла еще летом 2018-го. Она разместила объявление о продаже «двушки» в интернете, потом встретилась с потенциальным покупателем и взяла 2 тысячи долларов предоплаты. После вместе со своим супругом они провернули то же самое еще дважды.

Сообщается, что примерно через год после первого случая супруги получили более 16 тысяч рублей от 30-летней женщины, а еще через пару месяцев — 20 тысяч рублей от 38-летней жительницы Кобрина.

Важно, что фактической возможности продать недвижимость супруги не имели: квартира находится в собственности у банка, о чем подозреваемым было известно. Получив деньги, кобринцы постоянно откладывали срок продажи. Квартиру они приобрели с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье.

Сейчас в отношении семейной пары возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 209 (мошенничество), которые соединены в одном производстве. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Подозреваемые ранее к уголовной ответственности не привлекались, у них четверо детей.