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Многодетная семья «заработала» кучу денег на льготной квартире. Но заработала «уголовку»
Источник материала: Onliner
Это уголовное дело расследуется в Кобрине. По
Сообщается, что примерно через год после первого случая супруги получили более 16 тысяч рублей от 30-летней женщины, а еще через пару месяцев — 20 тысяч рублей от 38-летней жительницы Кобрина.
Важно, что фактической возможности продать недвижимость супруги не имели: квартира находится в собственности у банка, о чем подозреваемым было известно. Получив деньги, кобринцы постоянно откладывали срок продажи. Квартиру они приобрели с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье.
Сейчас в отношении семейной пары возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 209 (мошенничество), которые соединены в одном производстве. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Подозреваемые ранее к уголовной ответственности не привлекались, у них четверо детей.
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Это уголовное дело расследуется в Кобрине. По данным следователей, в первый раз предоплату за так и не проданную квартиру 39-летняя местная жительница взяла еще...
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