На видео попало нападение водителя BMW на пешехода, оказавшегося на проезжей части (видео)

Источник материала: Onliner

В сети появилась запись избиения на проезжей части. Как утверждает автор, инцидент имел место в минувшее воскресенье, 25 октября, на ул. Уборевича в Минске. Как видно в ролике, мужчина наносит не менее пяти ударов ногой и рукой по молодому человеку с бело-красно-белым флагом в руках.

«Водитель BMW напал на парня, стоящего на разделительной полосе с бчб-флагом», — прокомментировал видео автор. О ситуации, предшествовавшей драке, известно только с его слов. В записи видно, что нападавший мужчина остановил удары, только когда вмешались очевидцы — случайно проезжавшие мимо автомобилисты. После этого мужчина сел за руль BMW с номерами седьмого региона и уехал. Избитый же молодой человек ушел с проезжей части.

В ГУВД Мингорисполкома рассказали о перекрытиях дорог в понедельник, 26 октября: «В течение дня предпринимались попытки блокирования городских улиц и МКАД: люди выстраивали цепочки на проезжей части, разбрасывали шипы, поджигали автомобильные покрышки. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались сотрудниками милиции о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано около 400 граждан. В районные УВД для разбирательства доставлено 20 автотранспортных средств, блокировавших движение на территории города. По фактам блокирования дорожного движения зарегистрировано 25 материалов в порядке УПК».

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