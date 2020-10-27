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Специалисты ЕРИП прокомментировали странные «счета» за специзолятор и розыск должника

27.10.2020 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, вчера нам стали массово приходить сообщения о том, что в ЕРИП выставляются «счета» за пребывание в специзоляторе Первомайского района. Причем всем одна и та же сумма — 67,5 рубля. Люди возмущаются, мол, нигде же не светились и не сидели. Сегодня в ЕРИП объяснили, почему так происходит.

— Оплата в ЕРИП осуществляется на основании договорных отношений, заключенных между ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» и производителем услуг. Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее — МВД), зарегистрировано в ЕРИП в качестве производителя услуг, — объясняют в пресс-службе организации. — МВД взаимодействует с ЕРИП в режиме реального времени (online), т. е. при совершении оплаты информация, которая отображается на экране плательщика, поступает напрямую от информационной системы МВД и со стороны ЕРИП не изменяется.

— Информационная система МВД выстроена таким образом, что при оплате за некоторые государственные услуги после ввода идентификационного номера отражается размер базового тарифа по ним (фиксированная сумма, определенная в базовых величинах). При этом отражение суммы не свидетельствует о выставлении требования и необходимости совершения платежа, — поясняют в ЕРИП. — В целях обеспечения корректного информирования граждан в настоящее время со стороны МВД изменены подходы по отражению информации для ряда платежей. За более подробной информацией о необходимости оплаты услуг МВД, а также порядке начисления сумм рекомендуем обратиться в соответствующий ГУВД (РОВД) города (района).

 
 
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Напомним, вчера нам стали массово приходить сообщения о том, что в ЕРИП выставляются «счета» за пребывание в специзоляторе Первомайского района. Причем всем одна и...
 
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